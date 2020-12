Θεσσαλονίκη

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικό τμήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις προσαγωγές έκαναν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ πέταξαν, το βράδυ της Τετάρτης, άγνωστοι στο αστυνομικό τμήμα Θερμαϊκού, το οποίο βρίσκεται στους Νέους Επιβάτες, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι δράστες εκσφενδόνισαν τρεις μολότοφ από τις οποίες ανεφλέγη η μία, χωρίς όμως να προκληθούν ζημιές ή να αναφερθεί τραυματισμός. Μετά την πράξη τους διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Τέσσερις προσαγωγές έκαναν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Είναι η δεύτερη επίθεση με μολότοφ εναντίον αστυνομικού τμήματος που καταγράφεται σε διάστημα 15 ημερών στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί αυτή στο αστυνομικό τμήμα Συκεών, ανήμερα του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Ούτε τότε υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Την ευθύνη για τη συγκεκριμένη πράξη είχε αναλάβει λίγα 24ωρα αργότερα, με κείμενο σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η αυτοαποκαλούμενη ομάδα "Σταγόνες Νοέμβρη"

Φωτογραφία από Thestival.gr