Φθιώτιδα

Παράσυρση και εγκατάλειψη διανομέα (εικόνες)

Χτύπησε και έφυγε ένας οδηγός, που ούτε καν ασχολήθηκε με το θύμα.

Οδηγό μοτοσικλέτας και ειδικότερα διανομέα παρέσυρε το πρωί της Πέμπτης ένας οδηγός αγροτικού, στη Λαμία.

Αν και αρχικά ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε, στη συνέχεια μπήκε μέσα, πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που μετέφερε τον νεαρό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, με ελαφριά τραύματα.

Την προανάκριση ανέλαβε η Τροχαία Λαμίας, ενώ εξετάζεται και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Στο τροχαίο υπήρχαν και μάρτυρες.

Πηγή: lamiareport.gr