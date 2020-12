Χαλκιδική

Νεαρός οδηγός “χάθηκε” στην άσφαλτο (εικόνες)

Το θάνατο του νεαρού οδηγού προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα.

Τραγωδία με θύμα έναν νεαρό άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Χαλκιδική.

Ο 23χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ κινείτο στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Κυκλώματος Κασσάνδρας, έξω από τα λουτρά Αγίας Παρασκευής.

Το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε περίφραξη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες, που με τρία οχήματα ανέσυραν τον άνδρα από το όχημά του.

Επί τόπου βρέθηκαν και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

Φωτογραφίες : Ε.Ο.Δ Χαλκιδικής Βάση Ετοιμότητας Κασσάνδρας:

Πηγή: thestival.gr