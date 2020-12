Καβάλα

Κορονοϊός: Κρούσματα σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έσπευσε για τη διενέργεια τεστ.

Θετικοί στον κορονοϊό εντοπίστηκαν διοικητικοί υπάλληλοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ στην Καβάλα.

Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ που έσπευσε για να προχωρήσει στη διενέργεια rapid test στους υπαλλήλους του κέντρου και το διοικητικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας kavalanews, οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν ήρθαν σε επαφή με τα παιδιά που φιλοξενούνται στο παράρτημα.

