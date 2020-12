Λάρισα

Ανυπόμονος πιτσιρικάς γεννήθηκε καθ’οδόν προς το μαιευτήριο (εικόνες)

Στο ασθενοφόρο προς το μαιευτήριο γεννήθηκε ένα μωρό, προκαλώντας συγκίνηση, αλλά κι ελπίδα.

Καθ’οδόν προς το μαιευτήριο γεννήθηκε ένας πιτσιρικάς, προκαλώντας συγκίνηση στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Το αγοράκι, ανυπόμονο καθώς φαίνεται, γεννήθηκε μέσα στο ασθενοφόρο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, νοσοκομείο που τον καιρό αυτόν «περνάει» δύσκολα λόγω της πανδημίας.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου, όπως φαίνεται και στις εικόνες, συγκινήθηκε, ενώ οι ίδιες εικόνες γεννούν ελπίδα μέσα στην εποχή που ζούμε.

Πηγή: energospolitis.gr