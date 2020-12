Δωδεκανήσα

Έστησαν…καζίνο σε διαμέρισμα (εικόνες)

Συλλήψεις για το παράνομο καζίνο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα. Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Διαμέρισμα στο οποίο διεξάγονταν παράνομος τζόγος εντόπισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, στην παλιά πόλη της Ρόδου και συνέλαβαν τους συμμετέχοντες.

Πρόκειται για τους δυο διοργανωτές-ιδιοκτήτες του διαμερίσματος, έναν άνδρα με ρόλο «Dealer» και εννέα παρευρισκόμενους-παίκτες, ηλικίας από 28 έως 67 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διοργάνωσης - συμμέτοχης σε παράνομα παίγνια και παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη των ασθενειών.

Παράλληλα τους επιβλήθηκαν διοικητά πρόστιμα για διοργάνωση συνάθροισης, άσκοπη μετακίνηση και μη χρήση μάσκας, συνολικού ποσού 15.700 ευρώ.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε κατοικία-διαμέρισμα κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες είχαν διαμορφώσει χώρο – δωμάτιο όπου διεξαγόταν το τυχερό παίγνιο « Poker » στο οποίο συμμετείχαν επτά παίκτες, που χρησιμοποιούσαν μάρκες, υπό τον συντονισμό του «Dealer».

Επιπλέον, εντός του ίδιου δωματίου παραβρισκόταν εν αναμονή ακόμη δυο άτομα-παίκτες.

Στην κατοχή των δραστών και στο διαμέρισμα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 4.960 ευρώ

Τραπέζι σχήματος οβάλ επενδυμένο με τσόχα για τη διεξαγωγή του παρανόμου παιγνίου

412 μάρκες διαφόρων χρωμάτων και αξίας

δεσμίδα παιγνιόχαρτα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Οι συλλήψεις είναι απότοκος επιχειρησιακού σχεδιασμού και δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την επιτήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού και την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.