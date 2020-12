Δωδεκανήσα

Κεραυνός έπεσε σε σπίτι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Κεραυνός "χτύπησε" σπίτι οικογένειας.

(φωτογραφία αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, έπειτα από χτύπημα κεραυνού σε σκεπή με κεραμίδια, δευτέρου ορόφου, σπιτιού στο χωριό Μαλώνα της Ρόδου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οικογένεια διαμένει στο ισόγειο, χωρίς όμως να κινδυνεύσει κάποιο μέλος της.



Επί τόπου έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, εν ανα μένονταιάλλα δύο με επικεφαλής τον Διοικητή της Νικήτα Βενιό.