Σεισμός στην Σάμο: Κατεδαφίστηκε το κτήριο που “σκότωσε” τα δύο παιδιά (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του άτυχου Άρη, αγοριού για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τον αγώνα του. Ήταν το πρώτο ακίνητο που γκρέμισαν οι μπουλντόζες στο νησί.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Πέντε εβδομάδες συμπληρώνονται από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη Σάμο και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο μαθητών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Αλέξης Κομνηνός, πατέρας του άτυχου αγοριού, είπε ότι «όταν ο πατέρας χάσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο αλλά το ίδιο του το παιδί είναι ένα κάρβουνο που θα καίει συνέχεια μέχρι και ο ίδιος ο πατέρας κλείσει κι αυτός τα μάτια του».

Σήμερα, παρουσία των γονιών τους, κατεδαφίστηκε το κτίσμα, έξω από το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 17χρονος Άρης και η 15χρονη Κλαίρη. Είναι το πρώτο κτίριο που γκρεμίζεται στο νησί.

Όπως λέει ο Αλέξης Κομνηνός, «μετά από προσπάθειες αρκετές που κατέβαλα κι εγώ αλλά και με τη βοήθεια, βέβαια, των ανθρώπων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καταφέραμε να ξεπεράσουμε ορισμένα προβλήματα γραφειοκρατικά που μας ταλανίζουν όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα στην κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων, ετοιμόρροπων κτιρίων, εδώ και πολλά χρόνια».

Πηγή φωτογραφίας: samostimes.gr