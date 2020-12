Πέλλα

Νοσηλεύτρια στον ΑΝΤ1: τα γραπτά μηνύματα σε ασθενείς και η ζακέτα του Αγίου Παϊσίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει με τις περιγραφές της για τις ανθρώπινες στιγμές που βιώνει καθημερινά η Ντίνα Πλιούτα, που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας.