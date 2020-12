Θεσσαλονίκη

Μεγάλες ζημιές από έκρηξη σε ΑΤΜ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Οι δράστες αναζητούνται.

Εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα, σε ΑΤΜ τράπεζας, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.



Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 5 το πρωί, σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη.



Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: thestival.gr