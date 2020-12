Καστοριά

Κορονοϊός - Νεστόριο: Πέθανε ο εμπνευστής του River Party

Η είδηση του θανάτου του ανθρώπου που αναβίωσε το μεγαλύτερο κατασκηνωτικό μουσικό φεστιβάλ προκάλεσε μεγάλη θλίψη.

O Δημήτρης Κουτσομύτης ήταν 57 ετών. Απεβίωσε στο Όσλο από επιπλοκές της covid-19. Δεν έπασχε από κάποιο υποκείμενο νόσημα. Στην περιοχή της Καστοριάς, όπου πολλοί άνθρωποι από την περασμένη Άνοιξη βίωσαν απώλειες οικείων τους, που νικήθηκαν από τον κορονοϊό, η είδηση του θανάτου του ανθρώπου που αναβίωσε το μεγαλύτερο κατασκηνωτικό μουσικό φεστιβάλ στο Νεστόριο προκάλεσε μεγάλη θλίψη.

Ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος για πολλά χρόνια φίλος του εκλιπόντα, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τον άνθρωπο που οραματίστηκε και υλοποίησε την αναβίωση του river party στη σημερινή του μορφή, όταν ο θεσμός είχε χάσει την αίγλη του και φαινόταν πως είχε κλείσει ο κύκλος του. «Ήταν εδώ μαζί μας το καλοκαίρι για διακοπές. Δεν ήταν ούτε υπέρβαρος ούτε είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Μας σόκαρε η είδηση του θανάτου του. Είναι απώλεια για το Νεστόριο και την Καστοριά. Το ήρεμο, φιλικό, ευγενικό και χαμογελαστό πρόσωπο του, θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Ο Δημήτρης Κουτσομύτης εργάστηκε για το φεστιβάλ του Νεστορίου από τη δεκαετία του '70.

Το ξεκίνημα περιγράφεται στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ. «Η χρονιά είναι 1978. Το μέρος, Νεστόριο Καστοριάς. Η ιδέα ένα reunion πάρτι. Έτσι αναδύεται η ιδέα του River Party. Ξεκινά με πικάπ, ντόπιους νέους και την μαγεία της καλοκαιρινής νύχτας. Τότε πολλοί άφηναν την Ελλάδα και κυνηγούσαν την τύχη τους στην Αμερική, γυρίζοντας πίσω μόνο για τις διακοπές και τα γνώριμα πρόσωπα. Το βράδυ εκείνο ο καθένας έφερε ό,τι είχε, ρεύμα από το χωριό και η μουσική δυνάμωσε. Ο τόπος μύρισε νιάτα και φίλοι ξανασυναντήθηκαν. Πιστοί στο συναίσθημα της γιορτής, αποφασίζεται το πάρτι να επαναληφθεί του χρόνου, αυτή τη φορά με την παρουσία τοπικών συγκροτημάτων. Το River Party έχει αρχίσει».

Στη συνέχεια, ο ταλαντούχος νέος εργάστηκε στη Καστοριά, δημιουργώντας διαφημιστική εταιρεία και τη δεκαετία του '90 αναζήτησε το επαγγελματικό του μέλλον στη Νορβηγία. «Και εκεί συνέχισε να έχει καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, εξέδιδε ένα περιοδικό και ασχολούταν με τη φωτογραφία», πρόσθεσε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Το δημοτικό συμβούλιο του Νεστορίου στις επόμενες συνεδριάσεις του θα αποφασίσει για τον τρόπο που θα τιμήσει τη μνημη του ανθρώπου που ήταν «ο φίλος όλων, ο συμπατριώτης».