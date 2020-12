Θεσσαλονίκη

Βάνδαλοι προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία (εικόνες)

Κατέστρεψαν κάγκελα, έσπασαν τζάμια και άναψαν φωτιές. Προβληματισμός στην τοπική κοινωνία.

Αύξηση των βανδαλισμών παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχολικά κτήρια του δήμου Θέρμης, όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου. Ειδικότερα, στην Κοινότητα Θέρμης στόχος βανδάλων έγινε το σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Θέρμης. Οι βραδινοί «επισκέπτες» φρόντισαν να καταστρέψουν κάγκελα από τις περιφράξεις των σχολείων, να κόψουν πολλά μεγάλα κλαδιά από τις ελιές της αυλής του 1ου Γυμνασίου, να αποξηλώσουν εκατοντάδες κυβόλιθους, να καταστρέψουν μέρος της περίφραξης και την πόρτα που συνδέει το σχολείο με το βοηθητικό ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, να σπάσουν τζάμια, να ανάψουν φωτιές στην αυλή, να καταστρέψουν εξωτερικά κάγκελα από τις αίθουσες του σχολείου, κ.ο.κ.

Στον Τρίλοφο, βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο 1ο Λύκειο Τριλόφου, όπου παραβίασαν τα παράθυρα και εισήλθαν στις αίθουσες διδασκαλίας, πετώντας σκουπίδια και γεμίζοντας το χώρο με πυροσβεστική σκόνη. Από την καταστροφική τους μανία, δεν γλίτωσαν ούτε τα φωτιστικά σώματα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Οι βανδαλισμοί αυτοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της αντιδημαρχίας Παιδείας η οποία σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, αλλά και το προσωπικό των σχολείων φροντίζουν για την αποκατάσταση των φθορών».

Επίσης, υποβλήθηκαν μηνύσεις και ενημερώθηκαν τόσο το Τμήμα Αστυνομίας της Θέρμης, όσο και το Τμήμα Ασφάλειας στα Βασιλικά προκειμένου να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων του δήμου.

Παράλληλα, κατανοώντας πλήρως την κοινωνική διάσταση του φαινομένου ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου, η πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Ευαγγελία Κούτρη και ο αντιπρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αχιλλέας Μεταλούλης, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, πραγματοποιούν βραδινές επισκέψεις στα σχολεία προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση με τα άτομα τα οποία, παρά τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, συχνάζουν στα σχολεία και ζητούν τη συμμετοχή τους στη διατήρηση και φύλαξη των δημόσιων υποδομών παιδείας του δήμου.

