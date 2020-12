Ηράκλειο

Φρικτό ατύχημα: “Πιάστηκε” το χέρι του στην μηχανή της ζύμης

Χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ προκειμένου ο εργαζόμενος να απεγκλωβιστεί.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, νοσηλεύεται από το πρωί ένας 27χρονος εργαζόμενος σε εργαστήριο αρτοποιίας.



Ο 27χρονος ενώ εργαζόταν, το χέρι του «πιάστηκε» σε μηχάνημα και χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ προκειμένου ο εργαζόμενος να απεγκλωβιστεί.



Αμέσως μετά ο τραυματισμένος εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια χειρουργικά να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που έχει στο χέρι του, από το ύψος του αγκώνα και μέχρι τα δάχτυλα.