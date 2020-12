Μαγνησία

Το προσωπικό δράμα του εμπρηστή της Φάτνης στον Βόλο

Απολογία - σοκ του 37χρονου. Η απόφαση της Εισαγγελίας.

Αναψε φωτιά για να ζεσταθεί…

Στα δικαστήρια Βόλου συνεχίστηκε το κοινωνικό δράμα με τον 37χρονο επονομαζόμενο ως «δεύτερο Κάμελ», που συνελήφθη την Πέμπτη από αστυνομικούς για τη φωτιά στη φάτνη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το taxydromos. gr, στην Εισαγγελία Βόλου ο 37χρονος έδινε ακατάληπτες απαντήσεις για τη φωτιά που μετέτρεψε σε αποκαΐδια τον καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο στολισμό με τη γέννηση του Θεανθρώπου. Τη μία έλεγε ότι ήθελε να ανάψει τσιγάρο, την άλλη να… ζεσταθεί.

Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο υπήρξε σοβαρός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και παραπέμφθηκε να δικαστεί σε τακτική δικάσιμο τον Απρίλιο καθώς διατάχθηκε παράλληλα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για ενδεχόμενο ακούσιο περιορισμό του.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα λίγες ημέρες πριν από τον εμπρησμό είχε βγει από ψυχιατρική κλινική. Παρά τα προβλήματα είναι μόνος, άστεγος, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, καθώς η οικογένειά του τον έχει εγκαταλείψει και εργάζεται σε άλλη πόλη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει αντικοινωνική συμπεριφορά.

Εδώ και τρία χρόνια στο "βιογραφικό" καταγράφει επιθέσεις με εκτόξευση αντικειμένων εναντίον γυναικών και παιδιών στο κέντρο της πόλης και εισβολές σε καταστήματα όπου προκαλεί φθορές.

Παρά τα προαναφερόμενα η Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου αποφάνθηκε ότι ο 37χρονος δεν χρήζει ψυχιατρικού εγκλεισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκρινε ότι είχε επίγνωση των πράξεών του και ότι δεν είναι επικίνδυνος!

Αντιμετώπισε λοιπόν το περιστατικό όπως και με τον "Κάμελ" ως κοινωνικό και όχι ψυχιατρικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκρινε ότι έβαλε τη φωτιά γιατί είναι μόνος, άστεγος, κρύωνε και ήθελε να ζεσταθεί.

Ετσι ο 37χρονος επέστρεψε και πάλι στους δρόμους παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει καμία δομή να του προσφέρει φροντίδα εν μέσω της πανδημίας και του χειμώνα που μόλις άρχισε.

Επισημαίνεται ότι ο 37χρονος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη από αστυνομικούς του Τμήματος Βόλου. Την ημέρα της φωτιάς εργαζόμενος σε επιχείρηση είδε το συγκεκριμένο άτομο να περιφέρεται σχεδόν γυμνό και λίγη ώρα αργότερα ντυμένο με τους μανδύες που πήρε από τις κούκλες από τη φάτνη. Ηταν ο ίδιος που ζήτησε αναπτήρα για να ανάψει τσιγάρο.

Ο εργαζόμενος του έδωσε αναπτήρα αλλά δεν περίμενε να τον πάρει πίσω. Συνέχισε τη δουλειά του όταν σε περίπου ένα τέταρτο της ώρας είδε τη φάτνη να τυλίγεται στις φλόγες και κάλεσε την Πυροσβεστική.

