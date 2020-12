Αχαΐα

Βρήκαν μαχαιρωμένο το σκύλο τους

Σοκ υπέστη οικογένεια που βρήκε σφαγμένο το κατοικίδιό της.

Σοκ για οικογένεια από τη Ροδίνη, στην Πάτρα, που επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε το σκύλο της μαχαιρωμένο.

Το λαμπραντόρ είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές στην αριστερή του πλευρά και αμέσως το μετέφεραν στον κτηνίατρο.

Το ευτύχημα είναι ότι, μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε το ζώο, τα κατέφερε και επέζησε.

Η οικογένεια ενημέρωσε την Αστυνομία και προκήρυξε το δράστη με 1000 ευρώ.

