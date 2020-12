Πιερία

Ο Δημήτρης Φώτης στον ΑΝΤ1 για τον αστυνομικό που πέθανε από κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την περιπέτεια που πέρασε και ο ίδιος, αλλά και οι δεκάδες άλλοι ένστολοι στην περιοχή του. Τι ζητά από τον Πρωθυπουργό για την στήριξη των αστυνομικών.