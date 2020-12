Χανιά

Γρηγορόπουλος – Χανιά: Επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε προσαγωγές διαδηλωτών προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο των Χανίων, στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.



Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της δημοτικής αγοράς, με διμοιρία τών ΜΑΤ να τους κυκλώνει.

Οι άνδρες των ΜΑΤ περικύκλωσαν τους διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν μπορούσαν να κρατήσουν αποστάσεις.

Άρχισαν τα πρώτα σπρωξίματα και έπειτα σπρέι, κρότου-λάμψης και επεισόδια Σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν προσαγωγές διαδηλωτών στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Πηγή: zarpanews.gr