Αχαΐα

Σοκαριστικό τροχαίο: ΙΧ ντεραπάρισε στην μέση του δρόμου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραυματίστηκε η οδηγός. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην Παραλία Πατρών.

Ένα όχημα αναποδογύρισε και η οδηγός τραυματίστηκε.



Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: thebest.gr