Αιτωλοακαρνανία

Ανατροπή νταλίκας με 25 τόνους φορτίου (εικόνες)

Από "θαύμα" σώθηκε ο οδηγός της νταλίκας. Σε ποιο σημείο έγινε το τροχαίο.

Νταλίκα με κατεύθυνσή προς Άρτα και με 25 τόνους φορτίο εξετράπη της πορείας της για άγνωστη αιτία και ανετράπη στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Άρτας στο Κατάφουρκο στις 21:45 το βράδυ του Σαββάτου 5 Δεκεμβρίου.

Από την ανατροπή δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού ο οποίος απεγκλωβίστηκε μόνος του, ενώ δεν χρειάστηκε να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας.





Πηγή: e-maistros.gr