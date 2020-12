Θεσσαλονίκη

Γρηγορόπουλος - Θεσσαλονίκη: Προσαγωγές ατόμων που επιχείρησαν να διαδηλώσουν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί ποδός και στην Θεσσαλονίκη η Αστυνομία προκειμένου να αποτρέψει τυχόν συγκεντρώσεις.

Στην προσαγωγή τριών νεαρών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, με φόντο την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πρώτες προσαγωγές έγιναν στη Λεωφόρο Στρατού, όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων ανήρτησε τρία πανό μπροστά στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί προσήγαγαν ένα ακόμα άτομο. Κλιμάκιο της ΕΛΑΣ εντόπισε τον νεαρό να κινείται στην πλατεία Αριστοτέλους και κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε να έχει μαζί του ένα πανό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους ατόμων περιμετρικά των παραπάνω σημείων, συνιστώντας στους διερχόμενους να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Σημειώνεται πως η Ελληνική Αστυνομία είναι επί ποδός προκειμένου να αποτρέψει τυχόν συγκεντρώσεις ατόμων στη Θεσσαλονίκη, για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώδα Κορκονέα.

Πηγή: thestival.gr

Gallery