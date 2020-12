Σέρρες

Φωτιά σε αποθήκη υαλικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη έσπευσε στο σημείο και πρόλαβε τα χειρότερα.

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο εταιρείας κατασκευής υαλικών στην Καρπερή του δήμου Ηράκλειας Σερρών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν τέσσερα οχήματα, τρία της Πυροσβεστικής και μία υδροφόρα του δήμου Ηράκλειας, με επτά πυροσβέστες.

Η αποθήκη βρίσκεται έξω από το χωριό, ενώ δεν απειλήθηκαν καθόλου οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας που παραμένουν ανέπαφες.

Εικόνες: epiloges.tv