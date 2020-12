Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδρομική με μολότοφ σε Αστυνομικό Τμήμα (βίντεο)

Μολότοφ σε Αστυνομικό Τμήμα εκτόξευσαν άγνωστοι. Οι εικόνες από το σημείο.

Τουλάχιστον τρεις μολότοφ πέταξε ομάδα ατόμων στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες φέρονται να βρίσκονταν στο προαύλιο σχολείου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ΑΤ.

Από την επίθεση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε ζημιές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και αρχικά προσήγαγαν δέκα άτομα.

Στο σημείο έσπευσε και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Μαυρόπουλος.

