Μαγνησία

Κακοκαιρία: “Πνίγηκε” ο Βόλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή καταιγίδα σάρωσε στον Βόλο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, απροσπέλαστοι για πεζούς και αυτοκίνητα.

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το πρωί τον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή, με πολύ δυνατή βροχή, αστραπές και κεραυνούς. Η πολύ έντονη βροχόπτωση άρχισε λίγο μετά τις 7:00 και διήρκησε για περίπου μία ώρα, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμμάρους και σε κάποια σημεία, όπως στη λεωφόρο Λαρίσης στην περιοχή της Νεάπολης, δεν μπορούσαν να τους διασχίσουν πεζοί και αυτοκίνητα.

Η νέφωση στην περιοχή του Βόλου είναι πολύ χαμηλή και ιδιαίτερα πυκνή με αποτέλεσμα να υπάρχει χαμηλή ορατότητα και τα αυτοκίντα να κινούνται με αναμμένα φώτα.

Μεγάλες ποσότητες νερού έχουν και οι χείμμαροι Κραυσίδωνας και Ξηριάς, η στάθμη των οποίων έχει ανέβει αρκετά αλλά όχι επικίνδυνα.

Κλήσεις για βοήθεια έχει δεχθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, όμως όχι για κάτι σοβαρό.