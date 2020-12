Τρίκαλα

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Τρίκκης και Σταγών

Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας και στο ποίμνιο της περιοχής προκάλεσε η είδηση της εκδημίας του μακαριστού Ιεράρχη

Εκοιμήθη σε ηλικία 88 ετών, ο Μητροπολίτης πρώην Τρίκκης και Σταγών Αλέξιος, ο οποίος έπασχε από κορονοϊό.

Ο κατά κόσμον Θεόδωρος Μιχαλόπουλος νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων εδώ και περίπου μια εβδομάδα, όμως η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση καθώς υπέστη πνευμονικό οίδημα με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαίο το τεστ για covid-19, το οποίο βγήκε θετικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του, πολύ γρήγορα επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να καταλήξει τα ξημερώματα. Ο μακαριστός Μητροπολίτης έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Ποιος ήταν ο Μητροπολίτης Αλέξιος

Ο κατά κόσμον Θεόδωρος Μιχαλόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά στις 10 Οκτωβρίου 1932. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1960.

Το 1954 έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Πεντέλης. Διάκονος χειροτονήθηκε στις 7 Μαρτίου 1954 από τον Επίσκοπο Μαραθώνος Δαμασκηνό και Πρεσβύτερος στις 3 Σεπτεμβρίου 1961 από τον Μητροπολίτη Ξάνθης Αντώνιο. Υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελος στις Μητροπόλεις Ξάνθης και Δράμας.



Στις 22 Αυγούστου 1976 χειροτονήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Δράμας τιτουλάριος Επίσκοπος Διαυλείας, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Την 1 Οκτωβρίου 1981 εξελέγη Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών. Το 1991 μετά την ίδρυση της προσωποπαγούς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων το τμήμα Σταγών της Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών απετέλεσε ξεχωριστή Μητρόπολη.

Ωστόσο σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου ο Μητροπολίτης Τρίκκης συνέχιζε να φέρει τιμητικά τον τίτλο “Τρίκκης και Σταγών”. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 παραιτήθηκε της ενεργού υπηρεσίας.

Πηγή: TV10.gr