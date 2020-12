Ηράκλειο

Αυτοκίνητο “λαμπάδιασε” εν κινήσει (εικόνα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίντο πήρε φωτιά στη μέση του δρόμου. Πώς γλίτωσαν οι επιβαίνοντες.

Απίστευτες είναι οι σημερινές εικόνες από το λαμπαδιασμένο ΙΧ αυτοκίνητο, στην Εθνική Οδό κοντά στο ύψος των Πεζών στο Ηράκλειο.

Όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας με το ηλικιωμένο ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητο να λαχταράει κυριολεκτικά, όπως είναι λογικό, στη θέα της φωτιάς, ενώ το όχημα τους βρισκόταν εν κινήσει!

Οι επιβαίνοντες στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς διερχόμενος οδηγός, σταμάτησε και τους άνοιξε την πόρτα που ήταν κλειδωμένη προκειμένου να καταφέρουν να βγουν εγκαίρως έξω. Ήταν εκείνος μάλιστα που κατά τις ίδιες πληροφορίες, ειδοποίησε την πυροσβεστική που έφτασε άμεσα στο σημείο για να σβήσει τη φωτιά.

Η ανησυχία μάλιστα ήταν έκδηλη καθώς το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου ζευγαριού λειτουργούσε με υγραέριο με ότι αυτό μπορεί να σήμαινε στην εξέλιξη του περιστατικού.

Ευτυχώς οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ η Πυροσβεστική ερευνά τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Πηγή: cretapost.gr