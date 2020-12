Αχαΐα

Αισιόδοξα νέα για τον ανήλικο που είναι σε ΜΕΘ

Ο υπεύθυνος γιατρός της ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται το παιδί που θεωρήθηκε ότι είχε τη νόσο Καβασάκι.

Κερδίζει την μάχη με την ζωή ο 8χρονος που είχε προσβληθεί από κορονοϊό και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο του Ρίου, καθώς ξεπέρασε πριν λίγο τον κίνδυνο και οι γιατροί ετοιμάζονται, όπως δήλωσε στον Γιάννη Γεωργόπουλο, ο Εντατικολόγος- Υπεύθυνος ΜΕΘ Παίδων του ΠΠΝΠ Ανδρέας Ηλιάδης, εντός της ημέρας θα επιχειρήσουν να τον βγάλουν από την τεχνική υποστήριξη!

Ο 8χρονος Γιάννης εμφάνισε πυρετό στις 30 Νοεμβρίου και μιας και ο πατέρας του είχε κορονοϊό, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο του Ρίο.

Την Παρασκευή η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

«Πρόκειται για ένα μεταφλεγμονώδες σύνδρομο που προέκυψε κατόπιν νόσησης του παιδιού απο Covid, βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε το παιδί είναι αρνητικό. Δεν έχει πλέον τη νόσο» δήλωσε ο διοικητής της 6ης υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης.

«Φαίνεται ότι αυτή η επιπλοκή του κορονοϊού μιμείται τη νόσο Καβασάκι, γι’ αυτό θα ακούσετε και κάποιους από εμάς να τη λέμε Καβασάκι-like syndrome» δήλωσε ο Ανδρέας Ηλιάδης, διευθυντής ΜΕΘ Παίδων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων αυτό το σύνδρομο είναι εξαιρετικά σπάνιο.

«‘Όταν αρχίσαμε να τον καλωδιώνουμε με τα μηχανήματά μας, τον ρωτήσαμε «τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις» και μας είπε «αστροναύτης» και του είπαμε «να που ήρθε η ώρα πιο γρήγορα να γίνεις αστροναύτης γιατί οι αστροναύτες πρέπει να περάσουν από ειδικά τεστ για να πάνε στο διάστημα» και του άρεσε πάρα πολύ αυτό» είπε ο κ. Ηλιάδης.

Πηγή: patrastimes.gr