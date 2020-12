Αχαΐα

Σκυλιά επιτέθηκαν σε φοιτητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο κατέληξαν οι φοιτητές. Η δήλωση του Πρύτανη.

Με μήνυση κατά υπευθύνου απείλησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά την επίθεση που δέχθηκαν από αδέσποτα σκυλιά τρεις φοιτητές.

Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν στα επείγοντα για την περίθαλψη των τραυμάτων τους.

Σύμφωνα με δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστου Μπούρα, «η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου, αφού αγέλες από αδέσποτα, απειλούν την αρτιότητα των φοιτητών και των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Παρότι έχει επισημανθεί από τις Πρυτανικές Αρχές επανειλημμένα στη Δημοτική Αρχή, ότι τα αδέσποτα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου και πρέπει να επιληφθεί του θέματος, αγνοούμεθα.

Μετά το γεγονός έστειλα τρεις επιστολές και δεν έχω λάβει απάντηση. Το περιστατικό του τραυματισμού των τριών φοιτητών δημιουργεί μείζον θέμα για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Το συγκεκριμένο συμβάν και η εν γένει κατάσταση αποτελεί θέμα που θα συζητηθεί την Πέμπτη στη Σύγκλητο. Κινούμεθα προς την κατεύθυνση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου».

Πηγή: tempo24.news