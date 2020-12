Κιλκίς

Οργή για το λάθος με τα 102 κρούσματα στο Κιλκίς

Η ανακοίνωση για "ανύπαρκτη" εκτόξευση του ημερήσιου αριθμού των κρουσμάτων και η αλήθεια.

Σε λάθος ιδιωτικού εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη οφείλεται, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη, η ανακοίνωση για 102 κρούσματα χθες στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιωτικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη «καθυστέρησε να κοινοποιήσει στον ΕΟΔΥ αποτελέσματα ελέγχων που διεξήγαγε από τις 24 Νοεμβρίου μέχρι και χθες (7 Δεκεμβρίου) και το έπραξε αθροιστικά, με αποτέλεσμα, οι έλεγχοι των ημερών αυτών να δώσουν 94 από τα 102 κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της 7ης Δεκεμβρίου».

«Η ανακοίνωση για εκτόξευση του ημερήσιου αριθμού των κρουσμάτων σε 102 στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, η οποία- όπως απεδείχθη- οφείλεται σε ασύλληπτο λάθος ιδιωτικού εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μία περίοδο κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που αφορούν στην προστασία και την περαιτέρω θωράκιση της δημόσιας υγείας από τον αόρατο “ εχθρό”, την COVID-19», τονίζει ο κ. Βεργίδης και χαρακτηρίζει «αδιανόητο και απαράδεκτο την περίοδο που διανύουμε να προκαλείται αναστάτωση στην τοπική κοινωνία από παραλείψεις, λάθη ή και αμέλεια υπευθύνων, οι οποίοι καλούνται να επιτελούν -πρωτίστως- με υπευθυνότητα, έργο υψίστης κοινωνικής σημασίας».

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς «πρόκειται για περιστατικό το οποίο καθιστά, τουλάχιστον, επιτακτική την ανάγκη διενέργειας έρευνας προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των αρμόδιων φορέων και η εμπιστοσύνη των πολιτών».