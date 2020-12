Αχαΐα

Φρίκη: Αποκεφαλίζει γάτες και τις πετά στις γραμμές του τρένου

Φρίκη και μόνο φρίκη προκαλεί η κτηνωδία που είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία πολίτη.

Φρίκη και μόνο φρίκη προκαλούν οι πράξεις ενός άρρωστου “ανθρώπου” στην Πάτρα, ο οποίος αποκεφαλίζει γάτες και τις πετά κοντά στις γραμμές του τρένου.

Σύμφωνα με το patrastimes.gr, κάτοικος της περιοχής είχε βρει τρία κρανία από γάτες και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών με μέλη Φιλοζωικού Συλλόγου για να δουν τι συμβαίνει.

Από τους αστυνομικούς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άγνωστου για παράβαση της νομοθεσίας περί δεσποζομένων κι αδέσποτων ζώων συντροφιάς.