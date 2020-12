Αχαΐα

Άνδρας φέρεται να χτύπησε και να απείλησε με όπλο 13χρονο

Καταγγελία στην Αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή. Τι υποστηρίζουν οι γονείς του παιδιού.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο Αστυνομικό τμήμα κατέληξαν το βράδυ της Τρίτης οι γονείς ενός 13χρονου στα Προσφυγικά της Πάτρας, για να υποβάλλουν μήνυση σε κάτοικο, ο οποίος - σύμφωνα με καταγγελίες - χτύπησε στο πρόσωπο και στα πλευρά έναν μικρό μαθητή, ενώ τον απείλησε και με ένα όπλο.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων, το παιδί πήγε σε διαμέρισμα φίλου του, σε πολυκατοικία των Προσφυγικών, προκειμένου να διαβάσουν μαζί.

Προφανώς κάτι συνέβη με τον συγκεκριμένο ένοικο, ο οποίος άρχισε να χτυπά τον 13χρονο, ενώ όπως περιέγραψε ο ανήλικος (πάντα σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν) έβγαλε όπλο από την τσέπη του.

Στο σημείο βρέθηκαν και φίλοι της οικογένειας οι οποίοι αναζήτησαν τον συγκεκριμένο κάτοικο όμως… είχε εξαφανισθεί από την πολυκατοικία. Στην οδό Εφέσου έφθασαν και δυνάμεις της Αστυνομίας. Όπως πληροφορείται το tempo24.news τελικά δεν υποβλήθηκε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα.

