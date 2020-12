Ηράκλειο

Φοβερό τροχαίο - Εικόνες που σοκάρουν

Αίμα, και πάλι, στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών, το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι εικόνες της σφοδρής σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων πραγματικά σοκάρουν. Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι σοβαρά τραυματισμένοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το ekriti.gr.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησε στο facebook ο συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη και πρόεδρος του ΕΣΥΠΡΟΤΑ, Γιάννης Λιονάκης:

ΠΗΓΗ: ekriti.gr