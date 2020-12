Άγιο Όρος

Άγιο Όρος: Εκοιμήθη ο Γέροντας Επιφάνιος Μυλοποταμινός

Φτωχότερο είναι από σήμερα το Άγιο Όρος. Έφυγε από την ζωή ο Γέροντας Επιτάφιος που είχε κάνει γνωστή στην Ελλάδα και τον κόσμο τη μοναστηριακή μαγειρική.

Ο Γέροντας Επιφάνιος ο Μυλοποταμινός του Ιερού Καθίσματος του Αγίου Ευσταθίου εκοιμήθη τα ξημερώματα της Παρασκευής, ύστερα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 64 ετών.

Ο Γέροντας Επιφάνιος ήταν γνωστός στην οικουμένη για την μοναστηριακή μαγειρική του, καθώς και για τα αγιορείτικα κρασιά που καλλιεργούσε.

«Δορυλαιου Δαμασκηνος: Εφυγε ενας παραδοσιακος γιγαντας του αγιορειτικου μοναχισμου, ενας καλος και ευγενικος φιλος, ενας ανθρωπος που εκανε το Αγιον Ορος ακομη πιο γνωστο σε ειδικα στρωματα ανθρωπων προσφεροντας τον τελειον οινον της καλοσυνης και της αγαπης του! Ο Μυλοποταμος του Αγιου Ορους κλαιει. Εμεις θλιβομαστε. Επτωχευσαμεν απο ανθρωπους κι αλλο! Καλη ανταμωση με τον φιλο σου π. Σπυριδωνα τον Μικραγιαννανιτη που τωρα θα τα πειτε μετα απο τοσα χρονια και θα του κανεις εκει την εορτη του. Σε ευχαριστουμε για ολα! Καλο παραδεισο», αναφέρει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος σε ανάρτηση της στο Facebook.



Πηγή: Romfea