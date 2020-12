Λασιθίου

Έκλεψε έξι σπίτια σε ένα μήνα

Σε ένα μήνα διαρρήκτης "έβγαλε" πάνω από 13.000 ευρώ.

Εξιχνιάστηκαν, χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, έξι υποθέσεις κλοπών- διαρρήξεων πού διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αγίου Νικολάου.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού κατηγορούμενου για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο αλλοδαπός, κατά το χρονικό διάστημα από την 12.09.2020 έως την 17.10.2020 είχε διαπράξει τις κλοπές.

Στη διάρκεια αυτών είχε αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές συνολικής χρηματικής αξίας 13.710 ευρώ, ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ανευρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου.