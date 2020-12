Θεσσαλονίκη

Μηχανόβιοι ληστές σκορπούσαν τον τρόμο (εικόνες)

Συνελήφθη μέλος συμμορίας για ένοπλες ληστείες. Αναζητείται ο συνεργός του.

Προτίμηση σε υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και ίντερνετ- καφέ, φαίνεται πως είχε 34χρονος που ταυτοποιήθηκε για τέσσερις ένοπλες ληστείες σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας, η συνολική λεία των οποίων ήταν 5500 ευρώ.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τον συνέλαβαν στην Καβάλα, ανακοινώνοντας παράλληλα την εξιχνίαση τεσσάρων ληστειών που διαπράχθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν -μέχρι στιγμής- άγνωστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., χαρακτηριστικό της φερόμενης δράσης του δίδυμου ήταν η χρησιμοποίηση μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού για την προσέγγιση των «στόχων» τους και τη διαφυγή τους. Μάλιστα, φαίνεται πως άλλαζαν συχνά χρώμα στα δίκυκλά τους για να μην εντοπιστούν από τις διωκτικές Αρχές.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, με την απειλή πιστολιών λήστεψαν τα υποκαταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στην Πρώτη Σερρών, όπως επίσης δύο ίντερνετ-καφέ στην Καβάλα.

Σε έρευνες που ακολούθησαν τη σύλληψη του 34χρονου, κατασχέθηκαν δύο μοτοσικλέτες, πλήθος φυσιγγίων, μία κρατική πινακίδα, κινητά τηλέφωνα και δύο ασύρματοι.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα ποινικής δίωξης.