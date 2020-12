Ηλεία

Lockdown: Είχαν μετρέψει το σπίτι σε χαρτοπαικτική λέσχη (εικόνες)

Οκτώ άνδρες πιάστηκαν στα "πράσα" να παίζουν χαρτιά εν μέσω καραντίνας.

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησαν δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου σε διαμέρισμα σε πολύ κεντρικό σημείο του Πύργου για διενέργεια παράνομων τυχερών παιχνιδιών και παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ έκαναν έφοδο το απόγευμα της Πέμπτης και έπιασαν στα “πράσα” τους άνδρες.

Οι δράστες έπαιζαν χαρτοπαίγνιο σε ειδικά διαμορφωμένο διαμέρισμα της περιοχής

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν και πρόστιμα για παραβάσεις των υγειονομικών μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου, οκτώ ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την διενέργεια παράνομων τυχερών παιγνίων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε ειδικά διαμορφωμένο διαμέρισμα, στον Πύργο, όπου συνέλαβαν επ΄αυτοφώρω τον υπεύθυνο του χώρου και επτά παίκτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε τυχερό χαρτοπαίγνιο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου βρήκαν και κατέσχεσαν ως πειστήρια ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια, μάρκες, τραπουλόχαρτα, ένα σημειωματάριο - τετράδιο και χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον υπεύθυνο του χώρου και από 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους παίκτες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.