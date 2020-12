Μαγνησία

Βαρύ πρόστιμο σε 24χρονο που κούρευε φίλο του σε πυλωτή

Μετέτρεψε πυλωτή πολυκατοικίας... σε κουρείο και το πλήρωσε ακριβά.

Ποινή φυλάκισης 40 ημερών με αναστολή και διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε έναν 24χρονο που συνελήφθη από τους αστυνομικούς την στιγμή που κούρευε και περιποιούνταν τα μαλλιά ενός φίλου του στην πυλωτή πολυκατοικίας στον Βόλο.

Επί του 24χρονου Βολιώτη έπεσε η «καμπάνα» αφού κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο επειδή με βάση την ΚΥΑ παραβίασε μέτρα πρόληψης ασθενειών, αλλά αθωώθηκε για την κατηγορία υγειονομικής διάταξης, καθώς προσκόμισε στο Δικαστήριο πιστοποιητικό και κάρτα υγείας.

Ωστόσο το Δικαστήριο του αναγνώρισε τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της μετεφηβικής ηλικίας, καθώς δεν συμπλήρωσε το 25ο έτος. Ο 24χρονος που συνελήφθει από τους αστυνομικούς να κουρεύει έναν φίλο του, βρισκόταν σε ιδιωτικό ημιυπαίθριο χώρο και ισχυρίσθηκε ότι είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων της οικογένειάς του σε πυλωτή που έχουν διαμορφώσει ως αποθήκη οι γονείς του για να κάθεται με τους φίλους του να περνούν την ώρα τους και να παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια.