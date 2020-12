Δωδεκανήσα

H Ρόδος γέμισε ελάφια: τα προβλήματα από τη μαζική τους κάθοδο

'Έκρηξη' στον πληθυσμό των ελαφιών στο νησί. Ποια προβλήματα προκαλεί η μαζική τους κάθοδος σε κατοικημένες περιοχές.



Σε χιλιάδες ανέρχονται πλέον τα ελάφια στο νησί της Ρόδου, ενώ πριν από μερικά χρόνια ο αριθμός τους ήταν ελάχιστος! Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, ο αριθμός των ελαφιών που διαβιούν στις δασικές περιοχές του νησιού υπερβαίνει τις 5.000.

Για την καταγραφή τους έχει αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό να υπάρξει σχέδιο για την διαχείριση τους, δεδομένου ότι ο υπερπληθυσμός προκαλεί και προβλήματα στο νησί, κυρίως σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες.

«Η λύση στο πρόβλημα είναι η εκπόνηση τοπικού διαχειριστικού σχεδίου το οποίο θα εκπονηθεί από το Δασαρχείο της Ρόδου που ήδη ασχολείται με το ζήτημα αυτό» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα Φιλήμωνας Ζαννετίδης επισημαίνοντας ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα με την αύξηση του πληθυσμού των ελαφιών στο νησί. Έχουμε και πολλά τροχαία ατυχήματα και μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες, τονίζει ο κ. Ζαννετίδης επισημαίνοντας ότι πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν λύσεις.

Τα ελάφια της Ρόδου ανήκουν στο προστατευόμενο είδος ελαφιού Πλατώνι ή αλλιώς Dama-dama που είναι συνυφασμένο με το νησί της Ρόδου, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού της πλούτου και της εγχώριας πανίδας. Το Πλατώνι απαντάται αποκλειστικά στη Ρόδο και είναι πια άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, αφού η παρουσία του ,στο συγκεκριμένο αυτό χώρο, χρονολογείται εδώ και χιλιάδες χρόνια και όπως μαρτυρούν οι ειδικοί, δεν έχει υποστεί καμία ανάμειξη με άλλα είδη από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στο νησί μια αρκετά μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των ελαφιών. Εκτιμάται μάλιστα ότι από διακόσια, που ήταν ο ελάχιστος αριθμός τους μερικά χρόνια, σήμερα έχει ανέλθει σε χιλιάδες.

Η αύξηση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του φυσικού τους χώρου, εξαιτίας των πυρκαγιών, της ανομβρία και της έλλειψης τροφής, έχει ως αποτέλεσμα συχνά να παρατηρούνται φαινόμενα «μαζικής καθόδου» των ζώων, από τις δασικές εκτάσεις, στις κατοικημένες περιοχές της Ρόδου, μιας και το συγκεκριμένο είδος είναι αρκετά εξοικειωμένο με τον άνθρωπο. Δυστυχώς, το φαινόμενο της παρουσίας κοπαδιών ελαφιών σε κατοικημένες περιοχές, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα του νησιού και των πολιτών. Συγκεκριμένα, πληθώρα τροχαίων ατυχημάτων, με εμπλοκή ελαφιού, έχουν λάβει χώρα, πολλά εκ των οποίων, σοβαρά, ενώ σημαντικές είναι και οι φθορές που προκαλούνται στην δημόσια και ιδιωτική περιουσία (φράχτες, κα). Κυριότερα όμως προβλήματα αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αφού τα ελάφια προκαλούν ανεπανόρθωτες ζημιές στη γεωργία, η αποκατάσταση των οποίων επιφέρει υπέρογκο κόστος στους ντόπιους αγρότες. Μάλιστα, βλέποντας οι αγρότες, κατ' επανάληψη, τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται λόγω της ελεύθερης βόσκησης των ελαφιών, οδηγούνται ακόμα και στο να εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους. Οι επιπτώσεις της αύξησης του αριθμού των ελαφιών στη Ρόδο και των ζημιών που προκαλούνται από την προσπάθεια τους για επιβίωση, αρκετές φορές έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο και είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα των αγροτικών φορέων του νησιού.

Το θέμα έχει ήδη τεθεί, από τα προηγούμενα χρόνια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων που μεταξύ άλλων ζητούν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να μπορούν να αποζημιώνονταν οι αγρότες, οι καλλιέργειες των οποίων καταστρέφονται από τα ελάφια.

Ειδικά στην περιοχή της κεντρικής Ρόδου και στη Νότια Ρόδο ο αριθμός των ελαφιών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με ανάλογες συνέπειες.