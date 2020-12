Χανιά

Νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το τραγικό συμβάν με θύμα έναν άνδρα.

Νεκρός ανασύρθηκε από πυροσβέστες, μέσα από το σπίτι όπου διέμενε, κατά τις βραδινές ώρες χθες, ένας άτυχος άνδρας στα Χανιά.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντοπίσθηκε μέσα στο σπίτι του στην λεωφόρο Σούδας των Χανίων, χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σπίτι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, «βρέθηκαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς».

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.