Δωδεκανήσα

Σοκ στην Ρόδο: 18χρονος βίαζε τον ανήλικο αδερφό του και συγγενής βιντεοσκοπούσε

Φρικτές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας στην υπόθεση βιασμού 13χρονου από τον αδελφό του. Την καταγγελία έκανε η μητέρα τους.

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση βιασμού 13χρονου από τον 18χρονο αδελφό του στην Ρόδο.

Ο 18χρονος είναι προσωρινά κρατούμενος ήδη τέσσερις μήνες σε ψυχιατρική κλινική φυλακής. Την προσεχή Δευτέρα κλήθηκε σε απολογία ενώπιον της Τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου 47χρονος συγγενής των παιδιών, ο οποίος κατηγορείται ότι έβλεπε τις πράξεις αυτές και τις βιντεοσκοπούσε!

Την 20ή Αυγούστου 2020 το μεσημέρι καταγγέλθηκε από την μητέρα του 13χρονου ότι το παιδί έπεσε θύμα βιασμού από τον αδελφό του και τον φίλο του, προσθέτοντας ότι τα δύο της παιδιά αντιμετωπίζουν νοητικά προβλήματα. Ο μεγαλύτερος γιος της βίασε τον 13χρονο, όπως είπε, παρουσία του 18χρονου ενώ κατήγγειλε ότι το πριν ένα έτος τον είχε υποχρεώσει σε σεξουαλική πράξη και το γεγονός είχε καταγραφεί στο κινητό 47χρονου συγγενή της.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στις οικίες των κατηγορούμενων και κατάσχεσαν ένα παιδικό παντελόνι κι ένα παιδικό εσώρουχο, στην οικία του δεύτερου, έναν φορητό υπολογιστή και στην οικία του 47χρονου δύο κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 47χρονος προανακριτικά ισχυρίστηκε ότι όντως στο περιστατικό που συνέβη ένα χρόνο πριν έβγαλε βίντεο τα παιδιά προκειμένου να ενημερώσει τους γονείς τους διότι χωρίς αυτό δεν θα πίστευαν τα λεγόμενά του. Μάλιστα όπως λέει, δύο μέρες μετά το περιστατικό ο 18χρονος χάλασε το κινητό του 47χρονου ρίχνοντας νερό προκειμένου, όπως του είπε, να μην έχει στοιχεία εναντίον του.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ο οποίος ομολόγησε τις πράξεις του και καταγγέλθηκε ότι έκανε τα ίδια και στην ανήλικη αδελφή του, είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση της Ανακρίτριας Υπηρεσίας και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας και παραμονή επί 6μηνο σε ψυχιατρική κλινική σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ελεύθερος ο 18 χρονος φίλος

Ο 18χρονος «φίλος» του, που προανακριτικώς ισχυρίστηκε ότι είδε το περιστατικό αλλά δεν ήταν παρών καθόλη την διάρκειά του, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του. Μάλιστα ο 18χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για κλοπές.

Πιο συγκεκριμένα στην απολογία του ο 18χρονος φίλος του θύτη και του θύματος αδελφού του απολογούμενος αρνήθηκε καθ’ ολοκληρία τις κατηγορίες της συνέργειας σε βιασμό και σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη που φέρεται να τέλεσε με τον συγκατηγορούμενό του. Ο συγκατηγορούμενός του όπως είπε είναι φίλος του, κάνουν παρέα από πολύ μικροί, έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα έχει βαριά νοητική υστέρηση και άλλα προβλήματα στη συμπεριφορά του. Πέρυσι, όπως είπε, νοσηλεύτηκε και στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου και λαμβάνει αγωγή που τον κρατά ήρεμο.

Η κατάθεσή του

Την 20η Αυγούστου 2020 και ώρα 08.00 όπως λέει, μετέβη στην οικία του ο φίλος του για να δουν τηλεόραση, να παίξουν στον υπολογιστή και γενικά να του κάνει παρέα καθώς έπρεπε να προσέχει την μητέρα του και δεν μπορούσε να βγεί από την οικία του. Λίγη ώρα μετά πήγε στην οικία και ο μικρός αδελφός του φίλου του και επειδή έκαναν φασαρία τους ζήτησε να φύγουν ενώ εκείνος έμεινε στην οικία του με την μητέρα του και τον αδελφό του.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, είπε ότι του έστειλε μήνυμα ο συγκατηγορούμενός του ο οποίος του έλεγε ότι τους κατηγορούν ότι βίασαν τον αδελφό του ενώ πήγε στο σπίτι του και του είπε και τα ίδια δια ζώσης ενώ ήταν νευρικός και ανήσυχος διότι δεν είχε λάβει την αγωγή του. Στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του που άρχισε να φωνάζει και να τον χτυπά και ακολούθως τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία καθώς δεν είχε καμία σχέση με οποιαδήποτε περιστατικό βιασμού. Ο 18χρονος φίλος του θύτη υποστήριξε ότι για το τι συνέβη στην καλύβα μεταξύ του φίλου του και του αδελφού του τελευταίου δεν έχει καμία σχέση και γνώση και ότι έμαθε τι έγινε από την αστυνομία.

Ο κύριος κατηγορούμενος από την άλλη δια της συνηγόρου υπέβαλε αιτήσεις για ιατρική και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από ειδικό παιδοψυχίατρο αλλά και για την υποβολή του σε ατομική αξιολόγηση από την υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής.

Επιβεβαίωσε τα όσα ισχυρίστηκε ο συγκατηγορούμενός του λέγοντας ότι δεν ήταν εκείνος παρόν στο περιστατικό με τον αδελφό του ενώ ομολόγησε την αιμομιξία αλλά αρνήθηκε τον βιασμό ισχυριζόμενος ότι όσα έγιναν με τον 13χρονο αδελφό του έγιναν με την συναίνεση του τελευταίου!! Αρνήθηκε μάλιστα ότι ο ίδιος άσκησε βία ενώ ισχυρίστηκε ότι είναι ο ίδιος θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: dimokratiki.gr