Θεσσαλονίκη

Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη φάτνη της Ευρώπης (εικόνες)

Η πρόσοψη της φάτνης είναι περίπου 15 μέτρα, ενώ εντυπωσιάζει το παλάτι του Ηρώδη...

Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί τη μεγαλύτερη φάτνη της Ευρώπης, πλαισιωμένη από το εντυπωσιακό παλάτι του βασιλιά Ηρώδη αλλά και τον αρχάγγελο Γαβριήλ που προσφέρει τον κρίνο στην Παναγία.

Η πρόσοψη της φάτνης είναι περίπου 15 μέτρα με συνολικό εμβαδόν περίπου τα 50 μέτρα, ενώ εντυπωσιάζει το παλάτι του Ηρώδη το οποίο έχει ύψος 7 μέτρα και μήκος 25. Εξωτερικά είναι καλυμμένο με μάρμαρο, ενώ μπροστά υπάρχουν ομοιώματα στρατιωτών.



Τα εκθέματα τα κατασκεύασε ο γνωστός καλλιτέχνης Βασίλης Μιχαηλίδης και βρίσκονται στον Πολυχώρο Πολιτισμού ξενοδοχείου της πόλης.

Φωτογραφίες: voria.gr