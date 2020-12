Εύβοια

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Εύβοια

Σε διάφορα κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των ΙΧ. Υπερχείλισε ο Κηρέας. Επί ποδός βρίσκονται η Πολιτική Πρστασία.

(φωτό αρχείου)

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι βροχοπτώσεις στη Εύβοια, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικότερα στο Μαντούδι και το Προκόπι.

Επί ποδός βρίσκονται η Πολιτική Πρστασία, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά του περασμένου Αυγούστου, ενώ ο κίνδυνος να φουσκώσουν και πάλι τα ρέματα και οι χείμαρροι ανάγκασαν το σύνολο δυνάμεων να κοιμηθούν κυριολεκτικά δίπλα στα ποτάμια.

Μετά τα μεσάνυχτα η βροχή ήταν ραγδαία, στη συνέχεια υπήρξε μία μικρή ύφεση, αλλά τα καιρικά φαινόμενα εντάθηκαν και πάλι μετά τις 3:00 τα ξημερώματα και συνεχίστηκαν έως τις 6:00 το πρωί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη νύχτα αλλά και αυτή την ώρα τμηματικά σε διάφορα κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου σε Μαντούδι, Προκόπι και Βασιλικού απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των ΙΧ προληπτικά και διεξαγόταν από άλλα ασφαλή σημεία του οδικού δικτύου.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και της αστυνομίας παρακολουθούν την εξέλιξη των γεγονότων κυρίως σε περιοχές που έχουν τραυματιστεί από την κακοκαιρία του περασμένου καλοκαιριού, ενώ τα καιρικά φαινόμενα δείχνουν να βρίσκονται σε ύφεση στην περιοχή.