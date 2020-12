Ηράκλειο

Κακοκαιρία - Κρήτη: Οδηγός παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

Παραλίγο να πνιγεί μέσα στο αυτοκίνητό του. Πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Αίσιο τέλος, έπειτα από έγκαιρη παρέμβαση περίοικων, είχε η περιπέτεια ενός οδήγου στο Ρέθυμνο, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Το βράδυ της Κυριακής, άνδρας παρασύρθηκε με το όχημά του από τα ορμητικά νερά, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έχει χτυπήσει και την Κρήτη.

Συγκεκριμένα κάτοικοι του χωριού Βολιώνες Ρεθύμνου είδαν τον οδηγό και έτρεξαν να τον βοηθήσουν.

Στο σημείο έσπευσαν, στη συνέχεια, και άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι δεν χρειάστηκε, ωστόσο, να επέμβουν καθώς οι κάτοικοι είχαν καταφέρει και τον είχαν οδηγήσει σε ασφαλές σημείο.

Σημειώνεται πως η δυνατή νεροποντή έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης με τους αρμόδιους φορείς να ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πηγή: cretapost.gr