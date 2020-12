Αχαΐα

Έπαιζαν μπαρμπούτι σε σπίτι - Δεκάδες συλλήψεις

Ποιος κορονοϊός; Έπιασαν 29 άτομα που έπαιζαν ζάρια. "Βροχή" τα πρόστιμα.

Στη σύλληψη 29 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο Αίγιο, διότι εντοπίστηκαν να παίζουν τυχερό παιχνίδι με ζάρια, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα παίγνια και την παραβίαση των υγειονομικών μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων για την διενέργεια παράνομων τυχερών παιγνιδιών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε σπίτι στο Αίγιο, όπου συνέλαβαν επ΄ αυτοφώρω τον υπεύθυνο του χώρου και 28 ακόμη άτομα που συμμετείχαν σε τυχερό παιχνίδι με ζάρια. Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο ζάρια, τσόχα και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον υπεύθυνο του χώρου και από 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους παίκτες.