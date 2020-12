Χίος

Κακοκαιρία - Χίος: Μεγάλες καταστροφές στο νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο του νησιού. Μεταφέρθηκαν κρεβάτια έξω από θαλάμους απομόνωσης.

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε στην παλιά και νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Χίου η καταιγίδα που έπληξε το νησί τα ξημερώματα.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισε η στοά που οδηγεί προς τη Μαιευτική Κλινική καθώς και το χειρουργείο της μαιευτικής. Ζημιές σημειώθηκαν και στον χώρο της γραμματείας εκεί όπου τμήμα της οροφής κατέρρευσε, ενώ νερά μπήκαν στο χειρουργείο και στα αποδυτήρια των ΤΕΠ.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα πάντως σημειώθηκε στους θαλάμους απομόνωσης Sars οι οποίοι πλυμμύρισαν με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά κρεβατιών έξω από αυτούς.

Πηγή: politischios.gr