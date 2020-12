Θεσσαλονίκη

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο με ασυρμάτους της ΕΛΑΣ στο χέρι (βίντεο)

Σε βίντεο, από τις κάμερες ασφαλείας, διακρίνονται οι κινήσεις των διαρρηκτών εντός και εκτός του καταστήματος.

Δεν έχει προηγούμενο η διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, καθώς οι θρασύτατοι ληστές όχι μόνο “ξάφρισαν” το κατάστημα, αλλά παρακολουθούσαν και τις κινήσεις των αστυνομικών στην περιοχή μέσω ασυρμάτων της ΕΛΑΣ!

Σε βίντεο, από τις κάμερες ασφαλείας, διακρίνονται οι κινήσεις των διαρρηκτών εντός και εκτός του καταστήματος, τα ξημερώματα. Οι ληστές, εκμεταλλευόμενοι την απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 21.00, προσέγγισαν το κοσμηματοπωλείο, εντόπισαν την κάμερα ασφαλείας και αφού τη μετακίνησαν, γκρέμισαν τη βιτρίνα με αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια εισήλθαν στο κατάστημα και άρπαξαν ότι βρήκαν μπροστά τους, με την αξία των κλοπιμαίων να υπολογίζεται στα 55.000 ευρώ.

Καθ όλη τη διάρκεια της δράσης τους κρατούσαν ασυρμάτους της ΕΛΑΣ, από τους οποίους παρακολουθούσαν τις κινήσεις της αστυνομίας, ακούγοντας τις μεταδόσεις τους.

Πηγή: grtimes.gr