Σέρρες

Διαδικτυακή…επίσκεψη στην τρισδιάστατη φάτνη (εικόνες)

Μία διαφορετική φάτνη βρίσκεται φέτος δίπλα στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής.

Ένα ...μικρό χωριό της Βηθλεέμ, στη γραφική πόλη του Σιδηροκάστρου, την έδρα του δήμου Σιντικής, βορειοδυτικά των Σερρών, φιλοξενεί φέτος μια διαφορετική φάτνη, στέλνοντας σε όλους μηνύματα ελπίδας και αγάπης που απορρέουν από τον εορτασμό της γέννησης του Θεανθρώπου Χριστού.

Δίπλα στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής, στην είσοδο του Σιδηροκάστρου και μέσα σε μια κατάφυτη έκταση με ελαιόδεντρα στήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μια ιδιαίτερα καλαίσθητη τρισδιάστατη φάτνη με τη φροντίδα του δραστήριου εφημερίου της εκκλησίας, του πατέρα Παύλου Παπαδόπουλου και των ενοριτών.

Φέτος, η κατασκευή της φάτνης καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση και θυμίζει περισσότερο ένα μικρό χωριό της εποχής που γεννήθηκε ο Χριστός, καθώς δημιουργήθηκαν μικρά σπιτάκια που μέσα τοποθετηθήκαν φωτογραφίες προσώπων αλλά και φωτογραφικά στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής.

Οι τρισδιάστατες φιγούρες τόσο των πρωταγωνιστών της γέννησης όσο και των ζώων, οι ιδιαίτερα προσεγμένες ξύλινες κατασκευές, τα δεμάτια με το σανό, σε συνδυασμό με το όμορφο φυσικό περιβάλλον, δημιουργούν μια ιδανική χριστουγεννιάτικη εικόνα.

Τα προηγούμενα χρόνια η φάτνη της Αγίας Παρασκευής γίνονταν επίκεντρο πολλών εορταστικών δράσεων, φέτος όμως όλα είναι διαφορετικά. Με την κατασκευή της φάτνης «θελήσαμε να δώσουμε χαρά και αισιοδοξία στους ανθρώπους. Τους προτρέπουμε, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας, να κάνουν τη βόλτα τους, να την επισκεφθούν, και νοερά να μεταφερθούν σε εκείνο τον άγιο τόπο, εκείνη την ξεχωριστή νύχτα που ήρθε στο κόσμο ο Σωτήρας Χριστός επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο π. Παύλος. Με την ευλογία και την παρότρυνση του σεβασμιότατου ποιμενάρχου μας, μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριου, η φάτνη στήθηκε μέσα στον ελαιώνα, σηματοδοτώντας τον ερχομό του Ιησού στον κόσμο. Και μπορεί φέτος οι συνθήκες να μην είναι ιδανικές, αλλά θέλουμε όλοι και κυρίως τα παιδιά να την επισκεφθούν και να νιώσουν το μεγαλείο της ενανθρωπήσεως του Κυρίου».

«Όλα στη ζωή», συνεχίζει ο π. Παύλος, «τα όμορφα πράγματα που βλέπουμε και επαινούμε, όπως αυτό το χωριό της Βηθλεέμ και η πανέμορφη φάτνη δίπλα στο ναό μας έχουν πολύ κόπο και σίγουρα αυτό τον κόπο δεν τον έκανα μόνο εγώ. Τον έκαναν κάποιοι άνθρωποι με πολύ αγάπη και μεράκι. Σε αυτούς αξίζει ο έπαινος, τα μπράβο και οι προσευχές μας, να τους έχει ο Θεός καλά και αυτούς και όσους διακονούν στον αμπελώνα του Κυρίου. Ο καθένας με το δικό του τρόπο ομορφαίνει τις εκκλησίες μας δίνοντας χαρά στον κόσμο».

Τις βραδυνές ώρες η φωτισμένη φάτνη είναι σα να βγήκε από παραμύθι. Ο π. Παύλος τονίζει ότι τα επόμενα βράδια αυτή η όμορφη εικόνα της φάτνης θα «ντύνεται» μελωδικά, κάθε βράδυ από έναν μουσικό, που θα αποδίδει με το μουσικό του όργανο την «Άγια Νύχτα» με σκοπό να βιντεοσκοπείται και να προβάλλεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε και όσοι φέτος, δεν μπορούν να έρθουν από κοντά, να τη δουν να έχουν τη δυνατότητα να την επισκεφθούν έστω και διαδικτυακά.