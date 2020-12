Ηλεία

Απόπειρα απαγωγής 14χρονου: ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στα δύο αδέλφια για την υπόθεση που αναστάτωσε το καλοκαίρι τις Αρχές.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο Βούλγαροι που κατηγορούνται για απόπειρα απαγωγής ανηλίκου με σκοπό τα λύτρα.

Τη Δευτέρα τα δύο αδέλφια πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου όπου τους κοινοποιήθηκε το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηλείας βάσει του οποίου παραπέμπονται σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Πάτρας με την κατηγορία της απόπειρας αρπαγής ανηλίκου.

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν έχουν να κάνουν με την απαγόρευσης της εξόδου από την χώρα και την παρουσία τους δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που διαμένουν.

Έως και την δίκη, η ημερομηνία της οποίας θα καθοριστεί εντός του προσεχούς διαστήματος, θα παραμείνουν ελεύθεροι, αφού το μόνο στοιχείο εναντίον τους είναι η μαρτυρία του ανήλικου που ελήφθη παρουσία παιδοψυχολόγου τον Ιούνιο, όταν είχε καταγγελθεί το περιστατικό.

Πηγή: PatrisNews