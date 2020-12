Αργολίδα

Ναύπλιο: Πανικός από ισχυρή έκρηξη - Ένας τραυματίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο.. "εκτόξευσε" λέβητα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεσιτκής. Αποκλείστηκε η πειροχή.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης στο πυρηνελαιουργείο ΕΛΣΑΠ στην παραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ανθρώπου, έγινε αισθητή σε απόσταση χιλιομέτρων αφού κάτοικοι του Ναυπλίου και του Άργους τρομοκρατήθηκαν από το οστικό κύμα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιοπυρήνα με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί καζάνι του εργοστασίου αρκετά μέτρα μακρυά αφού άνοιξε τρυπά στην σκεπή των εγκαταστάσεων.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που απέκλεισαν τη διέλευση των οχημάτων.

Πηγή: Argolikes Eidhseis