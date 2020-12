Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε το βράδυ της Τρίτης την Κρήτη και συγκεκριμένα την περιοχή της Σητείας.

Το επίκεντρο του σεισμού που ήταν 4 Ρίχτερ εντοπίζεται 53 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοανατολικά της Σητείας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 24,7 χιλιόμετρα.