Δωδεκανήσα

Σοκ στη Ρόδο: γυναίκα ζούσε απομονωμένη σε τρώγλη για 10 χρόνια

Το σώμα της έχει υποστεί μολύνσεις, κυρίως στα άκρα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε θυμίζουν θρίλερ. Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν την 31χρονη στην απομόνωση;

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ρόδου από την απίστευτη ιστορία μιας 31χρονης γυναίκας, η οποία ζούσε απομονωμένη σε μια τρώγλη, για 10 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να έχει επικοινωνία με κανέναν!

Η 31χρονη βρέθηκε να ζει υπό άθλιες συνθήκες, έχοντας για συντροφιά μονάχα τον υπολογιστή της. Δεν είχε καμία επικοινωνία με φίλους ή μέλη της οικογένειάς της και δεν την επισκέπτονταν ούτε συγγενείς, ούτε γείτονες.

Η αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση, ύστερα από σχετική δικαστική απόφαση που εκδόθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία . Όσοι εισήλθαν στον αυτόνομο χώρο της πατρικής της οικίας, στον οποίο ζούσε, κάνουν λόγο για σοκαριστικές συνθήκες. Το σώμα της έχει υποστεί μολύνσεις, κυρίως στα άκρα, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για την αποκατάσταση της υγείας της, προτού μεταφερθεί σε ίδρυμα.

Γιατί όμως το κορίτσι αυτό, από τα 20 της χρόνια, αποφάσισε να αρνηθεί ακόμα και τη βοήθεια των υπερήλικων γονέων της και να κλειστεί στον εαυτό της και στο δικό της, ακατάλληλο “καταφύγιο”; Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 31χρονη πιθανότατα να ανήκει στις περιπτώσεις διαταραχής φύλου. Φέρεται να έχει εισπράξει στην πορεία της ζωής της και κυρίως στα σχολικά χρόνια απαξίωση και να βίωσε από νωρίς τον κοινωνικό αποκλεισμό από τους συγχωριανούς της. Υπέστη κατάθλιψη, απομονώθηκε και οδηγήθηκε στην απόφαση να αποκοπεί οριστικά από τον κοινωνικό της περίγυρο ακόμη και από την οικογένειά της.

Οι γονείς εισέπρατταν τις φωνές της και δεν επεδίωξαν οποιαδήποτε αλλαγή λόγω του φόβου της. Εξάλλου η κόρη τους δεν μετακινείτο στο υπόλοιπο σπίτι και δεν είχε επαφή μαζί τους. Κάθε προσπάθεια της οικογένειας να υποστηριχθεί από ειδικούς απέβη άκαρπη γιατί η ίδια δεν επιθυμούσε υποστήριξη από ψυχολόγο.

Πηγή: dimokratiki.gr